Oczywiście najpopularniejszym wśród opinii publicznej rozwiązaniem zagadki pochodzenia UFO jest to, które jest najbardziej fantastyczne. Mnóstwo osób jest przekonanych, że zarejestrowane przez kamery myśliwców obiekty latające są obiektami pochodzenia pozaziemskiego. Niezależnie czy miałyby to być automatyczne sondy wysłane przez przedstawicieli obcych cywilizacji, czy też załogowe statki kosmiczne kierowane przez istoty z innych planet - obie wersje brzmią tak samo nierealistycznie. Jakby nie patrzeć, potwierdzenie tej teorii byłoby równoznaczne z uznaniem, że nie tylko we wszechświecie istnieje życie inne od ziemskiego, ale istnieje także życie zaawansowane, które przewyższa nas technologicznie o setki lat - wszak tyle nam jeszcze trzeba zanim będziemy w stanie podróżować do innych układów planetarnych.