Eksperci zbadali 27 kanałów na Telegramie, które szerzą po polsku rosyjską dezinformację. Większość z nich tworzy własne treści, ale niekiedy nawzajem się promują. Same treści, jak to w przypadku kremlowskich pisarzy, są tworzone według schematów: ukraińska "inwazja" zagraża Polsce, bo Ukraińcy nie chcą pracować, acz jednocześnie wzrasta przez nich bezrobocie, a Polacy żyją coraz gorzej, bo Ukraińcy zabierają darmowe świadczenia socjalne i tak w ogóle to są agresywni, więc wyganiają polskich właścicieli z mieszkań, w których są goszczeni, a przecież mogliby zostać u siebie i zaczekać na rosyjskich wyzwolicieli, którzy ratują ich od kijowskiego reżimu. Uff, chyba udało się zamknąć temat w jednym zdaniu. To teraz przejdźmy do dania głównego.