Gratka dla graczy i tylko dla nich. POCO F4 GT - 4 wady i 4 zalety

Kolejna niewątpliwa zaleta to otoczka audiowizualna, czyli ekran, głośniki i… haptyka. POCO F4 GT to chyba pierwszy smartfon Xiaomi w historii, który mogę pochwalić za znakomite motorki wibracyjne, gwarantujące wyraźne, przyjemne wibracje podczas grania i podczas codziennego użytku. Wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,67”, rozdzielczość 2400 x 1080 px i odświeżanie 120 Hz. I co tu dużo mówić, jest on naprawdę piękny i znakomicie spisuje się w grach, podobnie jak układ głośników stereo, zapewniający dużą głośność i całkiem solidne niskie tony. Trzeba powiedzieć jasno, że do ekranu 144 Hz i najlepszych w klasie głośników w ROG Phonie 5 daleko, ale jednak są to solidne zalety, które warto podkreślać.