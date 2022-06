W nowo zidentyfikowanej grupie niedźwiedzi naukowcy dostrzegli dwa osobniki, które zdają się być imigrantami z północy. Jak się okazuje jednak doskonale się one przystosowały do polowania na lodzie lodowcowym. To akurat bardzo dobry znak, bo wskazuje na to, że gdy i na północy zabraknie lodu morskiego, to i tam niedźwiedzie zaczną poszukiwać alternatyw dla niego. Na szczęście naukowcy potwierdzili, że zarówno w północnej części wybrzeża Grenlandii, jak i na Svalbardzie istnieją lodowce, które będą źródłem lodu takiego jak teraz na południu.