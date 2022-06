Rocznie na świecie porzucamy aż 43 tys. ton plastiku. Duża część tych odpadów mogłaby trafić do recyklingu, ale nie trafia. Zamiast tego jest porzucana, a duża część tej masy trafia do wód lądowych. Następstwem jest stopniowe rozdrabnianie plastiku aż do formy tzw. mikroplastiku, który jest tak powszechny, że znajduje się już nawet w naszym jedzeniu. Dosłownie jemy plastik, który wcześniej wyrzuciliśmy.