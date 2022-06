Gdybym otrzymał podobnie niekorzystną ofertę w obecnym miejscu zamieszkania, parsknąłbym śmiechem w twarz konsultantowi i poszedł do konkurencji. W takiej sytuacji znalazłem się zresztą ponad cztery lata temu, gdy w moim bloku był tylko jeden operator. Wtedy pojawił się Orange ze światłowodem, a ja poszedłem do obecnego operatora zapytać, czy są w stanie zaoferować mi coś podobnego. Dowiedziałem się wówczas, że oni przecież też mają światłowód, a te zapewnienia Orange to gruszki na wierzbie. I to była prawda, tamten operator też miał światłowód... w piwnicy. Do mieszkań do dziś doprowadzone są zwykłe miedziane kable i z tego co mi wiadomo ów operator nadal wciska ludziom kit, że to to samo, co FTTH.