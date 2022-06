Dopiero 35 000 lat temu w tym samym rejonie pojawiają się pierwsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens, którzy także korzystają z jaskini w ten sam sposób. Pojawiają się nowe rysunki naskalne. Przez kolejne ponad 30 000 lat ludzie pojawiają się w jaskini Cueva de Ardales i robią dokładnie to samo, co robili neandertalczycy dziesiątki tysięcy lat przed nimi. Jaskinia wykorzystywana jest przez nich głównie do sztuki naskalnej, a także do grzebania tam zmarłych. Nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek jaskinia służyła jako główne miejsce zamieszkania ludzi.