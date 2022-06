Polska branża gier jest kojarzona z takimi hitami jak Wiedźmin, Dying Light czy Layers of Fear, ale to wszechobecne "symulatory" stanowią główną siłę napędową rodzimego przemysłu. Wśród nich jeden z najpopularniejszych to Car Mechanic Simulator 2018. Bestseller stanowi katalogowy fundament spółki PlayWay, należącej do giełdowej elity gamedevu, z kapitalizacją powyżej okrągłego miliarda złotych.