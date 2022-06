Pocieszające jest to, że pomimo dużych strat kolej w Ukrainie dalej funkcjonuje. To właśnie pociągami przewożona będzie pszenica do Egiptu przez Polskę. Wiele wskazuje na to, że chodzi o 300 tys. ton, które Egipt kupił jeszcze przed wojną. Przewóz jest kluczowy, bowiem utrudnianie transportu żywności oznacza, że świat może zmagać się z klęską głodu, o jakiej nie słyszeliśmy. W ukraińskich silosach znajdować ma się ok. 22 mln ton zboża.