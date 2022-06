Airbus otwiera fabrykę na orbicie okołoziemskiej. Będzie drukował satelity

Wszystko to brzmi niezwykle ambitnie. Pozostaje zatem pytanie o harmonogram prac. Według Airbusa jeżeli drukarka trafi na ISS już w przyszłym roku, to budowa całych satelitów na orbicie może zostać uruchomiona już za 3-4 lata. Jak na razie Airbus nie poinformował, w jaki sposób będzie przechwytywał śmieci kosmiczne na orbicie, aby wykorzystać je do produkcji satelitów. Szkoda, bo to też będzie niezwykle trudne zadanie do rozwiązania. Firma jednak patrzy już dużo dalej i marzy o drukarkach 3D stojących na Księżycu i produkujących komponenty do łazików załogowych.