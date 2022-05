Lotnictwo zagrożeniem dla klimatu? Ten samolot-rekordzista temu przeczy

Skydweller to samolot opracowywany przez amerykańsko-hiszpańską spółkę o tej samej nazwie. Od razu trzeba tutaj zaznaczyć, że nie jest to samolot pasażerski zdolny do transportowania dużej liczby osób z punktu A do punktu B. Skydweller jest samolotem wyposażonym co najwyżej w pilota, przeznaczonym do monitorowania powierzchni Ziemi np. nad terytorium klęski żywiołowej. Samolot ten ma jednak kilka niesamowitych cech.