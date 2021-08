Ten samolot potrafi lecieć 3 miesiące bez przerwy. Testuje go amerykańska marynarka wojenna

Skydweller to samolot zasilany panelami słonecznymi, który docelowo ma być w stanie pozostawać w powietrzu przez ponad 90 dni. Amerykańska marynarka planuje wykorzystać je do monitorowania otoczenia swoich okrętów.

Wbrew pozorom Skydweller nie jest zupełnie nowym wynalazkiem. Jego budowa opiera się na samolocie Solar Impulse 2 , który okrążył całą Ziemię na przełomie 2015 i 2016 r. O ile ten samolot był samolotem załogowym, o tyle Skydweller będzie wyposażony w instrumenty obserwacyjne, ale będzie za to bezzałogowy. W sumie nie ma w tym nic dziwnego, żadna załoga nie wytrzymałaby na pokładzie niewielkiego samolotu 90 dni.

Trzy miesiące w powietrzu bez lądowania

Skrzydła samolotu solarnego, których rozpiętość wynosi 72 metry pokryte są panelami słonecznymi o łącznej powierzchni 270 m kw. To właśnie one mają generować do 2 kW energii elektrycznej i umożliwić utrzymywanie się w powietrzu przez wiele tygodni.