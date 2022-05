Jak się nazywa, tak działa. Pocisk Quicksink zatapia okręty w mgnieniu oka, a człowiek się cieszy, że nie jest marynarzem

Tutaj do gry weszły Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, które postanowiły stworzyć torpedy, ale dostarczane z powietrza nad cel. W przeciwieństwie do typowych bomb, które zwolnione z zasobnika opadają inercyjnie ku powierzchni morza, bomby Quicksink wyposażone są w specjalny zestaw precyzyjnego kierowania i nawigacji, który sprawia, że nadają się do atakowania i niszczenia celów niezależnie od warunków pogodowych.