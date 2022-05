Posłuchaj czarnej dziury. Tak brzmi mroczny i bezwzględny kosmos

Możliwe zatem, że zobaczymy w końcu wyczekiwane zdjęcie supermasywnej czarnej dziury znajdującej się w centrum Drogi Mlecznej. Byłoby to z pewnością niezwykłe osiągnięcie. Obiekt ten, znany także jako Sagittarius A* znajduje się co prawda blisko nas, zaledwie 26 000 lat świetlnych od Ziemi, ale jednocześnie skryty jest za gęstym gąszczem gwiazd i gazu, które skutecznie utrudniają wykonanie mu zdjęcia. Czy to SgrA*, czy jednak coś innego dowiemy się dopiero 12 maja.