Planety pozasłoneczne niesamowicie działają na wyobraźnię nie tylko astronomów, ale szerokiej opinii społecznej. Jakby nie patrzeć, to właśnie planety, a szczególnie planety skaliste i podobne do Ziemi automatycznie przywołują na myśl możliwość, że na ich powierzchni może istnieć życie. Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat astronomowie przeszli z etapu powątpiewania czy planety poza Układem Słonecznym w ogóle istnieją, do etapu obecnego, kiedy to znamy już ponad 5000 planet krążących wokół innych gwiazd niż Słońce.