Jego podstawowym elementem jest płyta grzejna, na której możemy podgrzać ekran telefonu do temperatury w zakresie od 50 do 120 stopni C, by rozpuścić klej łączący ekran z obudową telefonu. Zaletą używania płyty grzejnej jest równomierne nagrzanie kleju, co pozwala na łatwiejsze oddzielenie ekranu od obudowy aparatu. Ponadto w płycie grzejnej są otwory, przez które zasysane jest powietrze. Umieszczając telefon na płycie używamy dodatkowo specjalnej podkładki z tworzywa, włączamy zasysanie powietrza, dzięki czemu wytwarza się podciśnienie i aparat zostaje unieruchomiony. To druga funkcja separatora, która ułatwia demontaż ekranu.