Elon Musk chce iść do polityki. Zamierza ratować świat przed groźnym wirusem umysłu

Wydawać by się mogło, że tajemniczy "wirus obudzonego umysłu", który zniszczy cywilizację i uniemożliwi ludzkości podróż na Marsa to teoria, której nie powstydziłby się niejeden fan czapeczek z folii aluminiowej. Jednak przekonany jest do niej Elon Musk, czując się zmotywowanym do zaangażowania się w politykę.