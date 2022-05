Kamera klasy Pro w dronie ważącym 249 g. Wyciekła pełna specyfikacja DJI Mini 3 Pro

DJI Mini 3 Pro ma mieć czas lotu wynoszący aż 34 minuty, co jest świetnym wynikiem. Maksymalny dystans lotu ma wynosić 18 km, a największa wysokość to 4 km. Takie liczby pokazują, że mimo malutkich rozmiarów nie mamy do czynienia z zabawką. Takie odległości będą możliwe do uzyskania dzięki systemowi transmisji DJI O3, znanym już z większych dronów. System zapewni przesył wideo na żywo w rozdzielczości 1080p w 30 kl./s z dobrym zasięgiem do 3 km, średnim do 7 km i słabym do 12 km.