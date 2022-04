W przypadki DJI Mini 3 Pro ma być sporo drożej. Cena zestawu Fly More Combo ze standardowym kontrolerem ma wynosić 950 dol., a cena Fly More Combo z nowym kontrolerem DJI RC to koszt 1250 dol. Przeliczając to na złotówki i dodając podatek, w Polsce możemy spodziewać się poziomu ok. 4500 za zestaw ze zwykłym kontrolerem i 5800 zł za zestaw z DJI RC.