Drony z serii DJI Mavic Mini są niebywale popularnymi konstrukcjami. Z jednej strony to najtańsze drony DJI, bowiem można je kupić już za ok. 1500 zł. W tej niewygórowanej cenie dostajemy ogromny potencjał idący za zupełnie nową podniebną perspektywą zdjęć i filmów, a do tego marka DJI jest gwarantem jakości. Ich drony nawet w najtańszym wydaniu zapewniają bardzo dobre aplikacje, stabilny lot i dużą przewidywalność na niebie. To sprawia, że takiego drona coraz więcej osób pakuje np. na wyjazd wakacyjny, tym bardziej że konstrukcja po złożeniu zajmuje tyle miejsca, co zwyczajny obiektyw do aparatu.