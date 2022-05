DJI zastosowało też arcyciekawy system mocowania bazujący na magnesach. Kamerkę przyczepimy do dowolnej metalowej powierzchni, np. do maski auta, bez żadnych akcesoriów. W ofercie jest też dużo dodatków, w tym moduły z dodatkowymi akumulatorami i ekranami, które z kamerką również łączą się magnetycznie. Całość zamykają magnetyczne mocowanie do statywów, kijków selfie, czy do smyczy noszonej na szyi.