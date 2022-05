Po złapaniu kleszcza należy go niezwłocznie usunąć. Wyciągnięty pęsetą odwłok nie musi jednak trafiać do kosza. Gdy trafi do rodzimych naukowców, może pomóc w walce z boreliozą. Materiału w tym roku raczej nie zabraknie, bo kleszcze w Polsce są w tym roku wyjątkowo aktywne.