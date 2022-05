Dobra propozycja dla rodziców, których pociechy się złoszczą. Dawn Huebner tłumaczy w swojej książce Co robić, gdy się złościsz. Techniki zarządzania złością, jak reagować, gdy w życiu młodego człowieka pojawiają się silne emocje (które same w sobie są zdrowe i naturalne, ale mimo to warto nad nimi zapanować). Autorka nie poucza, tylko inspiruje.