Trzeba dodać, że wersja polskiego artysty jest optymistyczna. Nie chodzi tutaj o to, że Gdańsk w przyszłości nie będzie centrum nowoczesnych dostaw – kto to wie. Ale jeśli już, to okolica może się znacząco zmienić. W końcu jeżeli w najbliższych latach nie zostanie opracowana strategia ochrony wybrzeża obejmująca wytyczne związane z gospodarką przestrzenną, to w 2100 r. historyczne centrum Gdańska może znajdować się już pod wodą.