Twórcy mobilnych systemów operacyjnych od lat dbają o to, by nawet te gorzej napisane programy nie miały negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Powstały różne mechanizmy, które mają chronić przed nadmiernym obciążaniem procesora i wydzielaniem zbyt dużej ilości ciepła, bo ma to bardzo negatywny wpływ na czas pracy na jednym ładowaniu. Niestety nie zawsze się to udaje.