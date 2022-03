Oppo pokazuje, że szybkie ładowanie nie szkodzi smartfonom

Inżynierowie firmy rozładowali do zera i naładowali do pełna ten smartfon aż 1600 razy, czyli zrobili dokładnie to, czego nie zaleca się dla uzyskania optymalnej żywotności akumulatora. Mimo niesprzyjających warunkach, akumulator Oppo Find X5 Pro po 1600 cyklach ładowania nadal miał 80 proc. pierwotnej pojemności. Przekładając to na zastosowanie praktyczne, to jakbyśmy ładowali telefon codziennie przez ponad 4 lata. Jeśli więc można ufać odkryciom Oppo (a powinniśmy je mimo wszystko traktować z przymrużeniem oka), to nowoczesne smartfony z super-szybkim ładowaniem wcale nie będą po kilku latach nadawać się do wyrzucenia. A przynajmniej nie z powodu degradacji akumulatora.