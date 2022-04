Putin oszalał! Właśnie obiecał, że Rosja wyląduje na Księżycu jeszcze w tym roku

To chyba ostateczny dowód na to, że do niedawna prezydent Rosji, a obecnie zbrodniarz wojenny i szaleniec Władimir Putin stracił kontakt z rzeczywistości i powinien zostać jak najszybciej oddany w ręce specjalistów, najlepiej z Kijowa. Putin planuje rosyjską misję księżycową jeszcze w tym roku.