Rząd opublikował poradnik na wypadek wojny. Wygląda źle, ale zawiera dużo potrzebnej wiedzy

Dziś pomysł przywrócenia Przysposobienia Obronnego do szkół wzbudza niezrozumiałe dla mnie kontrowersje, tymczasem do 1 września 2012 r. był to przedmiot powszechnie uczony w szkołach, którego obecność nikogo nie dziwiła. I który - co pokazuje sytuacja w Ukrainie - jest dziś znów bardzo potrzebny, wcale nie po to, by uczyć dzieci strzelać z karabinów, jak twierdzą niektórzy przewrażliwieni rodzice, ale po to, by uczyć społeczeństwo, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.