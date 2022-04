Stworzył Apple Park, chce odbudować Charków. Jego projekty zapierają dech w piersiach

Gdy przeczytamy, że Apple Park ma raptem cztery piętra, nie zrobi to na nas wielkiego wrażenia. Kiedy jednak zobaczymy jak ta szklana, okrągła budowla wygląda na zdjęcia – czy na ujęciach z drona – trudno będzie nie ukryć zachwytu. Kluczem jest umiejętne wtopienie się w otoczenie, a raczej zdominowanie go. Foster świetnie to potrafi.