Z zablokowanego zdalnie urządzenia nie da się korzystać, a przywrócenie go do ustawień fabrycznych nie jest możliwe bez wpisania hasła. Dzięki temu Rosjanie, którym się wydawało, iż ukradli coś cennego, zostaną z drogim przyciskiem do papieru w garści - zakładając, że w ogóle wrócą do domu. Niektórzy żołnierze giną, bo zastępują MacBookami metalowe płyty w kamizelkach kuloodpornych...