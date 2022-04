Wczoraj świętowaliśmy Światowy Dzień Kwantowy, a więc święto mające promować wiedzę o mechanice kwantowej. Google z tej okazji wydał grę The Qubit Game w wersji webowej - zadziała więc na telefonie, komputerze, tablecie czy konsoli do gier, wystarczy by na pokładzie była nowoczesna przeglądarka internetowa. Została zbudowana wspólnie ze studiem Doublespeak. Ma ona, cytując Google’a, zapewnić rozrywkową podróż przez budowę kwantowego komputera, kubit po kubicie. Gdzie kubit to kwantowy odpowiednik komputerowego bitu.