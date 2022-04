Jestem zaszokowany, skonfundowany i w zasadzie bezradny w obliczu problemu, który totalnie destabilizuje nam pracę i którego nie jestem w stanie samemu rozwiązać. Oczywiście możemy tu teraz podyskutować sobie o tym, jak bardzo wszyscy uzależniliśmy się od Google'a, jak to źle, że oddajemy coraz to większe połacie prywatności i kluczowej infrastruktury naszego życia zawodowego internetowemu gigantowi, ale tu sytuacja jest wręcz tragikomiczna - awaria i nieumiejętne jej ogarnianie przez Google'a (bądź niechęć, by to skutecznie naprawić - sam nie wiem już, co o tym sądzić) czyni nas totalnie bezbronnymi.



Nie znajduję innych słów, by dobrze zobrazować aktualną sytuację - leżymy i bezradnie kwiczymy.