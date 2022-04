Apple odblokowuje pełną wydajność M1 Ultra. Mac Studio dopiero będzie potężny

Ekipa Tima Cooka rzucała ze sceny śmiałe tezy, prezentując Maca Studio z czipem M1 Ultra. A to, że jest dwukrotnie szybszy niż MacBook Pro z czipem M1 Max. A to, że wyprzedza desktopa z Intel Core i9-12900K i RTX-em 3090. Testerzy szybko wzięli te śmiałe tezy w obroty i okazało się, że o ile Mac Studio rzeczywiście jest imponujący, to daleko mu do ideału, jakim zajawił go Apple.