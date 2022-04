Mniejsza ze stacji, która trafiła do mnie na testy, to EcoFlow River Max (3399 zł). 576 Wh możliwej do zgromadzenia energii, 7,7 kg masy własnej, 500 W mocy wejściowej, 600 W mocy wyjściowej (1200 W - moc szczytowa), pakiet złącz USB (w tym USB-C), a także 2 gniazda AC i wyjście do ładowarki samochodowej. Czas ładowania do 80 proc.? Godzina. Czas ładowania do pełna - ok. 1,5 godziny. Wymiary - niecałe 30 cm na 18,5 cm na 23 cm. Do kieszeni raczej tego nie schowamy, ale przenoszenie z wykorzystaniem wbudowanego uchwytu nie sprawiało problemu nawet mi.