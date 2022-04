eBay powraca do Polski i... zgłasza nieprzygotowanie

Podobnie jak w kwestii rozwoju samej platformy, tak i w kwestii marketingu gigant obrał strategię małych kroczków. eBay chce postawić pierwszy krok na naszym rynku, rozpoczynając od reklam online. Póki co nie ma planów prowadzenia kampanii telewizyjnych czy radiowych; serwis tego nie wyklucza, ale zrobi to dopiero wówczas, gdy będzie to miało sens. Najbardziej efektywnym kanałem reklamowym dla takiej platformy będzie pozostanie w sieci i przyciąganie najbardziej aktywnych użytkowników, którzy już teraz kupują na różnych platformach. Nauczeni doświadczeniem na innych rynkach, eBay chce poświęcić czas na poznanie rynku i dopiero wówczas zwiększać swoje wysiłki reklamowe. eBay zamierza też aktywnie współpracować z polskimi influencerami, by dotrzeć do polskich konsumentów, którzy wiedzą, czym jest eBay – bo platforma działa od lat na całym świecie – ale nie wiedzą, że mogą z niej korzystać w Polsce.