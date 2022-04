Jezioro Berryessa to w rzeczywistości zbiornik na rzece Putah ograniczony z jednej strony Zaporą Monticello. Jest to siódmy pod względem rozmiarów zbiornik wodny w Kalifornii. Kiedy nagromadzi się w nim za dużo wody (głębokość osiągnie więcej niż 4,7 metra), woda zaczyna wlewać się do kielicha, a następnie inżynierowie obsługujący zaporę otwierają zbudowany w latach pięćdziesiątych XX wieku potężny zawór, tzw. przelew spustowy i uwalniają nadmiar wody.