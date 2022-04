Tych bakterii nie widać bez mikroskopu. Mogą wytwarzać energię elektryczną z metanu

Mikrobiolodzy z Uniwersytetu Radbouda w Holandii postanowili sprawdzić, czy można wykorzystać mikroorganizmy do podwyższenia wydajności energetycznej metanu. Do eksperymentu posłużyły im archeony metanotroficzne z gatunku Candidatus methanoperedens, mikroorganizmy charakteryzujące się nad wyraz rozwiniętą zdolnością do przetrwania w niezwykle trudnych warunkach i naturalnie występujące w słodkiej wodzie, w stawach i jeziorach, szczególnie tam, gdzie mają dostęp do dużej ilości azotu. Z tego co wiadomo, owe mikroorganizmy są w stanie rozkładać metan w warunkach beztlenowych i przy obecności azotanów.