Aplikacja zapłaci alkoholikom za niepicie. Za każdy dzień abstynencji dostaną kilkadziesiąt złotych

Jakim cudem aplikacja w smartfonie ma pomóc osobie uzależnionej? Od dawna wiadomo, że jedną ze skuteczniejszych metod odciągania osoby uzależnionej od zachowań związanych z nałogiem jest nagradzanie dobrych wyborów. W ten sposób aktywuje się układ nagrody w mózgu, który uczestniczy w mechanizmie uzależnienia. Jeżeli zatem nagradzane jest zachowanie prawidłowe, czyli np. wybór alternatywny do sięgnięcia po kolejną porcję alkoholu, można wykształcić nowy nawyk. Niezależnie od tego co jest tą nagrodą, czy jest to voucher, czy też karta podarunkowa.