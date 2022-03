Drugim powodem sukcesu Microsoftu może być lepsze zabezpieczenie linii dostaw, co w czasach wydłużającego się kryzysu dostępności podzespołów ma gigantyczne znaczenie. Chociaż popyt na PlayStation 5 jest globalnie większy niż na Xboksa Series, Microsoft skuteczniej wypełnia luki na sklepowych półkach. Pewna część klientów po prostu nie chce czekać kolejnego kwartału na nowe PlayStation. Gracze kupują więc to, co znajdą w sklepach tutaj i teraz. Częściej jest to właśnie Xbox.