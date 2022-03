Autorzy badania upatrują przyczyny tego stanu rzeczy w koncepcji wspólnego czasu wolnego; nie chodzi bowiem o to, że trzeba pracować w jakiś konkretny dzień i o konkretnych godzinach, ale o to, żeby nie pracować wtedy, kiedy nie pracują nasi bliscy i znajomi. Kiedy pracujemy, podczas gdy inni odpoczywają lub spędzają czas na dobrej zabawie, nasza motywacja do pracy spada. I odwrotnie, gdy pracujemy w godzinach, w których pracują też inni, zadowolenie z pracy jest wyższe. Z tego względu autorzy badania sugerują np., aby tworzyć wspólne „dyżury weekendowe” w firmach, zamiast zlecać zadania pojedynczym pracownikom. Badacze z Uniwersytetu Corell ponownie przypominają też o tym, jak ważne jest oddzielenie życia od pracy, czyli osiągnięcie work-life balace i zwracają uwagę na to, by menedżerowie starali się zapewnić takie środowisko pracy swoim podwładnym, by można go było osiągnąć. To szczególnie istotne w środowisku pracy cyfrowej, gdzie ciągle jesteśmy online i na wyciągnięcie ręki. Nic dziwnego, iż decydenci pracują nad przepisami, które umożliwią pracownikom odcięcie się od swojego miejsca pracy po godzinach, tak, aby szef nie mógł zasypywać ich mailami w weekendy i na wakacjach.