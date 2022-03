Pomysłodawcy koncepcji stworzyli coś, co można by opisać jako kawałek kartonu o wymiarach 60 × 90 cm, który nie jest co prawda niewidoczny, ale postawiony w odpowiednim miejscu poniekąd skutecznie wtapia się w tło. Jeżeli przypadkowy przechodzień spojrzałby w jego stronę mógłby go nie dostrzec. Niestety w rzeczywistości nie jest to taki doskonały produkt jak się może wydawać.