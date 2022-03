W tak atrakcyjnej cenie trudno o coś lepszego. Soundbar TCL TS8132 - recenzja

TS8132 znacznie wybija się ponad przeciętność. Jest, jak na sprzęt za 1300 zł, bardzo dobrze wyposażony. Nieco boli brak wbudowanego dekodera DTS, ale to w zasadzie informacja wyłącznie dla posiadaczy odtwarzaczy Blu-ray, których irytować będzie włączanie dekodera bezpośrednio na odtwarzaczu. Do filmów i gier nadaje się bardzo dobrze. Nie jest to najlepszy tego rodzaju sprzęt na rynku, z całą pewnością. Lepsze doznania zapewniają jednak urządzenia co najmniej 1,5-krotnie droższe. Jedyne, w czym TCL TS8132 poległ, to bardzo przeciętne brzmienie muzyki. Jeżeli ktoś szuka czegoś niedrogiego do Xboxa, PlayStation i Netflixa, to nie powinien mieć najmniejszych powodów do narzekania. To bardzo udany produkt, który bez większych haczyków mogę polecić większości potencjalnych nabywców.