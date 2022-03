Nowy monitor Samsunga zawstydza Apple Studio Display. Samsung M8 jest ponad 2 razy tańszy

Nie da się ukryć, że Studio Display jest pieruńsko drogi. Co prawda nie jest to poziom 32-calowego monitora 6K, czyli Apple Pro Display XDR, ale za jego bazową wersję trzeba zapłacić aż 1599 dol., co firma przelicza na 7999 zł. W przypadku Samsunga nie znamy jeszcze polskiej ceny, ale w Stanach Zjednoczonych w przedsprzedaży kosztuje 699 dol., co powinno przełożyć się na ok. 3500 zł.