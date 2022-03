Ta płyta główna obsłuży pamięci DDR4 i DDR5. W czasach problemów z podzespołami to świetny pomysł

Układy Intel Core 12. generacji (Alder Lake) obsługują zarówno pamięci DDR4, jak i DDR5. Producenci desktopów i klienci samodzielnie składający swoje PC mogą więc wybierać pomiędzy pytami głównymi ze slotami na pamięć DDR4 lub DDR5. Ważne tylko, by na płycie był chipset serii 600 i gniazdo LGA1700. To jednak decyzja wiążąca: kupując płytę główną ze slotami na DDR4 RAM nie będzie można dołożyć do niej RAM-u DDR5 i odwrotnie.