Atakujący ukraińskie systemy informatyczne malware został odkryty przez słowacką firmę Eset. Ta nazwała go CaddyWiper i poddała gruntownej analizie. Z tej wynika, że wirus nie został opracowany z myślą o subtelnym działaniu. Po infekcji od razu przystępuje do destrukcji, nadpisując wszystkie dane na wszystkich partycjach pustymi znakami. To utrudnia a czasem wręcz uniemożliwia ich odzyskanie.