Wyzwania trafiły na Nintendo Switch, ale to wciąż nie trofea

Nintendo realizuje jasno określoną wizję dla Switcha, koncentrując się przede wszystkim na grach. Wszelkie inne elementy, jak rozbudowa systemu o dodatkowe funkcje multimedialne, znajdują się w dole listy priorytetów. Z perspektywy możliwości systemowych Switch to w pewnych obszarach krok wstecz względem starszego Nintendo 3DS-a. To nie przypadek, ale świadome i celowe działanie producentów konsoli, mających określoną wizję swojej platformy. W tej wizji Switch to maszyna maksymalnie skupiona wokół gier wideo, która nie potrzebuje Netfliksa, motywów graficznych czy prywatnych wiadomości.