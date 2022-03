Limity na stacjach? Wiemy, jakie wytyczne dla swoich pracowników ma Shell

Ceny i dostępność paliwa to jeden z tematów, który rozpala opinię publiczną. Wiedzą o tym ruskie trolle, dlatego ich akcje dezinformacyjne to właśnie kolportowanie fake newsów o problemach z zatankowaniem. Dotarliśmy do komunikatu firmy Shell, który potwierdza, jak pracownicy stacji będą reagowali na większe zamówienia.