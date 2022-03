Targeted Victory uciekało się podobno do bardzo nieczystych zagrań, by rozprzestrzeniać fałszywe informacje o TikToku. Dla przykładu w październiku firma lobbystyczna rozgłaszała w lokalnych mediach i na Facebooku informacje o nieistniejącym czellendżu "strzel nauczycielowi z liścia". Zatrudniona przez Metę firma wykorzystywała zarówno prawdziwe, jak i kompletnie wyssane z palca informacje, w tym nawet posuwając się do wysyłania fałszywych wiadomości do mediów. Dla przykładu w marcu tego roku do Denver Post wysłano e-maila rzekomo pochodzącego od "zaniepokojonego rodzica", jakoby martwił się on o negatywny wpływ TikToka na zdrowie psychiczne dzieci. Oczywiście ów "zaniepokojony rodzic" nigdy nie istniał, ale zrobił swoje - skłonił grupę prokuratorów generalnych do wszczęcia oficjalnego postępowania, mającego za cel zbadać rzeczywisty wpływ TikToka na zdrowie psychiczne młodzieży.