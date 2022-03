Gra Apex Legends jest darmowa i osadzona w uniwersum gier Titanfall. To strzelanka typu battle royale, a więc stanowi konkurencję dla PUBG i Fortnite’a. Jest wysoko ceniona przez graczy za dość oryginalne podejścia do formuły battle royale i za uczciwe podejście do zagadnienia mikropłatności, które w Apex Legends nie przyjmują formy pay to win, a więc ułatwiaczy dla zamożniejszych graczy.