Wraca kultowa seria od Codemasters. Oto GRID Legends.

Apex Legends nadal świeże. Nadciąga Wynurzenie.

Nowa gra od twórców Fe. To Lost in Random.

Lost in Random to tytuł EA Originals od Zoink, studia odpowiedzialnego za Fe. Lost in Random kusi graczy do mrocznym, baśniowym światem, w którym każde wydarzenie jest napędzane przez przypadek. Gracze muszą łączyć strategiczne myślenie z losowością bitew opartych na magicznych kostkach, zakkęciach, procach i współpracy z żywą kostką o imieniu Dicey. Przed nimi walki na arenach przypominających gry planszowe. Lost in Random ukaże się 10 września na konsole i komputery osobiste za pośrednictwem platform Origin i Steam.